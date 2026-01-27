Dein Rat für andere Ausgewanderte: So teilst du bei uns deine Erfahrungen
Jede zweite Woche produziert unsere Redaktion Videokurzformate, die auf filmischen Erfahrungsberichten von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern basieren. Mach auch du mit und sende uns eine gefilmte Antwort auf unsere Fragen.
Der feine Anken-Zopf am Sonntagmorgen fehlt dir, du hast nur noch selten Gelegenheit, Schweizerdeutsch zu sprechen, du hast Schwierigkeiten ein Schweizer Bankkonto zu eröffnen… Kein Zweifel: Du bist Auslandschweizerin oder Auslandschweizer.
Und damit hast du sicher viel zu erzählen und Erfahrungen weiterzugeben.
Wir laden dich deshalb ein, deine Erlebnisse mit der Gemeinschaft der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zu teilen – in Form eines kurzen Videos, in dem du eine der untenstehenden Fragen beantworten.
In jeder Ausgabe von «die Community antwortet» präsentieren wir drei Einsendungen unserer Leserinnen und Leser.
Hier ein Beispiel:
Mehr
Wir haben gefragt: Welchen Tipp würden Sie sich selbst geben, wenn Sie nochmals auswandern würden?
Wähle ein bis drei Themen aus und beantworte die entsprechenden Fragen in kurzen, selbst gefilmten Videosequenzen. Die technischen und inhaltlichen Hinweise findest du im Anschluss an die Frageliste.
Fragen:
- Wie informierst du dich über Abstimmungen und Wahlen in der Schweiz?
- Wie wichtig ist dir der Kontakt zu anderen Auslandschweizerinnen?
- Wie gehst du mit Heimweh um?
- Wie bleibst du mit der Schweiz verbunden?
- Welche Schweizer Tradition pflegst du auch im Ausland – und wie?
- Welche Bank- oder Zahlungsoptionen funktionieren für dich am besten?
- Hast du deine Muttersprache an deine Kinder weitergegeben? Wie? Und warum war dir das wichtig?
- Wie vermittelst du deinen Kindern die Schweizer Kultur?
- Welche typisch schweizerische Gewohnheit hast du seit deinem Wegzug angenommen – oder verloren?
- Verfolgst du weiterhin die Nachrichten aus der Schweiz? Warum?
- Welchen Fehler hast du zu Beginn deiner Auswanderung gemacht?
- Sind Schweizer Vereine im Ausland wichtig? Weshalb?
- Was hat dich in deinem neuen Wohnsitzland am meisten überrascht?
- Welcher Fauxpas ist dir in deinem neuen Wohnsitzland passiert?
- Hat sich dein Blick auf die Schweiz verändert, seit du im Ausland lebst? Inwiefern?
Technische Anleitung:
- Filme in 4K mit 25fps (Überprüfe die Einstellungen deinerKamera-App. Auf dem iPhone muss die Option „PAL-Formate anzeigen“ aktiviert sein, damit du 4K mit 25 fps auswählen kannst)
- Filme VERTIKAL und halte die Kamera / das Telefon auf Augenhöhe
- Platziere deinen Kopf im Bild etwas oberhalb der Mitte des Rahmens, jedoch nicht zu hoch (deine Augen sollten sich auf der oberen dritten Linie des Rahmens befinden)
- Sitze oder stehe vorzugsweise, und filme dich nicht zu nah an der Kamera
- Vermeide eine Lichtquelle im Hintergrund (Lampe, Fenster, Sonne…).
- Wähle einen Ort ohne Hintergrundgeräusche (Verkehr, Musik, Gespräche anderer Personen)
- Deine Antwort sollte zwischen 15 und 25 Sekunden lang sein (direkt auf den Punkt gebracht und prägnant)
- Schicke deinen Clip mit www.swisstransfer.chExterner Link, (NICHT über Wetransfer) direkt an swi-vj@swissinfo.ch