Dein Rat für andere Ausgewanderte: So teilst du bei uns deine Erfahrungen

Jede zweite Woche produziert unsere Redaktion Videokurzformate, die auf filmischen Erfahrungsberichten von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern basieren. Mach auch du mit und sende uns eine gefilmte Antwort auf unsere Fragen.

Ich bin eine erfahrene Videojournalistin, der es ein Anliegen ist, komplexe Themen durch fesselndes multimediales Storytelling zugänglich und ansprechend zu machen. Ich konzentriere mich auf soziale und ökologische Themen und produziere verschiedene Videoformate zu einer breiten Palette von Themen, wobei ich mich auf wirkungsvolle Erklärvideos mit bewegten Grafiken und Stop-Motion-Animationen spezialisiert habe. Während meines Studiums der Filmwissenschaft, Anglistik und Journalistik habe ich in der ganzen Schweiz Erfahrungen bei Radio, Fernsehen und Printmedien gesammelt. Nachdem ich für das Bild- und Tonteam des Filmfestivals Locarno gearbeitet habe, bin ich seit 2018 für SWI swissinfo.ch tätig und produziere lokale und internationale Reportagen. Melanie Eichenberger In meiner Arbeit befasse ich mich mit Themen, die für die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland relevant sind – von politischen Entwicklungen in der Schweiz und deren Auswirkungen auf die Diaspora bis hin zu sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Vor SWI swissinfo.ch habe ich als Lokaljournalistin für die Aargauer Zeitung geschrieben. Ich habe einen Bachelor in mehrsprachiger Kommunikation und - klassisch schweizerisch - eine Lehre als Kauffrau abgeschlossen.

Der feine Anken-Zopf am Sonntagmorgen fehlt dir, du hast nur noch selten Gelegenheit, Schweizerdeutsch zu sprechen, du hast Schwierigkeiten ein Schweizer Bankkonto zu eröffnen… Kein Zweifel: Du bist Auslandschweizerin oder Auslandschweizer.

Und damit hast du sicher viel zu erzählen und Erfahrungen weiterzugeben.

Wir laden dich deshalb ein, deine Erlebnisse mit der Gemeinschaft der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zu teilen – in Form eines kurzen Videos, in dem du eine der untenstehenden Fragen beantworten.

In jeder Ausgabe von «die Community antwortet» präsentieren wir drei Einsendungen unserer Leserinnen und Leser.

Hier ein Beispiel:

Wähle ein bis drei Themen aus und beantworte die entsprechenden Fragen in kurzen, selbst gefilmten Videosequenzen. Die technischen und inhaltlichen Hinweise findest du im Anschluss an die Frageliste.

Fragen:

Wie informierst du dich über Abstimmungen und Wahlen in der Schweiz?

Wie wichtig ist dir der Kontakt zu anderen Auslandschweizerinnen?

Wie gehst du mit Heimweh um?

Wie bleibst du mit der Schweiz verbunden?

Welche Schweizer Tradition pflegst du auch im Ausland – und wie?

Welche Bank- oder Zahlungsoptionen funktionieren für dich am besten?

Hast du deine Muttersprache an deine Kinder weitergegeben? Wie? Und warum war dir das wichtig?

Wie vermittelst du deinen Kindern die Schweizer Kultur?

Welche typisch schweizerische Gewohnheit hast du seit deinem Wegzug angenommen – oder verloren?

Verfolgst du weiterhin die Nachrichten aus der Schweiz? Warum?

Welchen Fehler hast du zu Beginn deiner Auswanderung gemacht?

Sind Schweizer Vereine im Ausland wichtig? Weshalb?

Was hat dich in deinem neuen Wohnsitzland am meisten überrascht?

Welcher Fauxpas ist dir in deinem neuen Wohnsitzland passiert?

Hat sich dein Blick auf die Schweiz verändert, seit du im Ausland lebst? Inwiefern?

Technische Anleitung:

Filme in 4K mit 25fps (Überprüfe die Einstellungen deinerKamera-App. Auf dem iPhone muss die Option „PAL-Formate anzeigen“ aktiviert sein, damit du 4K mit 25 fps auswählen kannst)

(Überprüfe die Einstellungen deinerKamera-App. Auf dem iPhone muss die Option „PAL-Formate anzeigen“ aktiviert sein, damit du auswählen kannst) Filme VERTIKAL und halte die Kamera / das Telefon auf Augenhöhe

und halte die Kamera / das Telefon auf Augenhöhe Platziere deinen Kopf im Bild etwas oberhalb der Mitte des Rahmens , jedoch nicht zu hoch (deine Augen sollten sich auf der oberen dritten Linie des Rahmens befinden)

, jedoch nicht zu hoch (deine Augen sollten sich auf der oberen dritten Linie des Rahmens befinden) Sitze oder stehe vorzugsweise , und filme dich nicht zu nah an der Kamera

, und filme dich nicht zu nah an der Kamera Vermeide eine Lichtquelle im Hintergrund (Lampe, Fenster, Sonne…).

(Lampe, Fenster, Sonne…). Wähle einen Ort ohne Hintergrundgeräusche (Verkehr, Musik, Gespräche anderer Personen)

(Verkehr, Musik, Gespräche anderer Personen) Deine Antwort sollte zwischen 15 und 25 Sekunden lang sein (direkt auf den Punkt gebracht und prägnant)

sein (direkt auf den Punkt gebracht und prägnant) Schicke deinen Clip mit www.swisstransfer.ch Externer Link , (NICHT über Wetransfer) direkt an swi-vj@swissinfo.ch