Heute in der Schweiz

Die USA haben die Schweiz auf eine Liste von Ländern mit «unfairen Handelsmethoden» gesetzt , sagte die Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), Helene Budliger Artieda, am Sonntag in den Zeitungen der Mediengruppe CH Media.

Die USA haben die Schweiz auf eine Liste von Ländern mit «unfairen Handelsmethoden» gesetzt, sagte die Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), Helene Budliger Artieda, am Sonntag in den Zeitungen der Mediengruppe CH Media.

Die Schweiz hat gegenüber den USA eine positive Handelsbilanz für Waren. Das bedeutet, dass sie mehr Produkte in dieses Land exportiert, als sie aus diesem Land importiert. Und aus diesem Grund steht sie nun auf einer Liste von Partnerländern mit unfairen Handelsmethoden.

«Die Schweiz hat ihre Industriezölle einseitig abgeschafft, und wir haben keine Zölle auf pharmazeutische Produkte. Amerikanische Unternehmen können ihre Produkte in die Schweiz exportieren, ohne Zölle zu zahlen«, sagte die Staatssekretärin. Es ist jedoch noch zu früh, um zu sagen, ob Präsident Trump für diese Argumente empfänglich sein wird.

Da die Schweiz nicht über genügend starke Hebel verfügt, um Druck auszuüben, möchte sie sich nicht auf einen Handelskrieg mit den USA einlassen. Die EU hingegen sieht das anders und will zurückschlagen, wenn die Trump-Regierung Strafzölle verhängt.

«Und da haben wir schon während der ersten Amtszeit von Donald Trump schlechte Erfahrungen gemacht. Denn die EU hat uns wie einen Drittstaat behandelt und wir waren von den Gegenmassnahmen betroffen», sagt die Seco-Direktorin. Die Schweiz führt diesbezüglich Gespräche mit der EU.