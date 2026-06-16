Heute in der Schweiz

Die 10-Millionen-Initiative ist vom Tisch, die EU-Debatte geht weiter. In einer neuen Umfrage sprechen sich mehr Befragte für die bilateralen Verträge mit der EU aus als dagegen.

Am Sonntag hat die Schweiz die 10-Millionen-Initiative der SVP abgelehnt. Ein damit verknüpftes Thema wird die politische Debatte weiterhin prägen: die Beziehung der Schweiz zur EU.

Eine neue Umfrage der Tamedia-Zeitungen und 20 Minuten hat ergeben, dass eine relative Mehrheit die bilateralen Verträge mit der EU unterstützt. 46% würden in einer Abstimmung ein Ja einwerfen, 40% ein Nein, 14% sind unentschlossen. Viele davon sind Frauen, Männer scheinen schon eher eine gefestigte Meinung zu haben.

Politologe Fabio Wasserfallen sieht in diesem Resultat Parallelen zum Resultat des Abstimmungssonntags: «Wenn es hart auf hart kommt, setzen viele Schweizerinnen und Schweizer trotz ihrer Bedenken auf die Kooperation mit der EU», sagt er im Tages-Anzeiger. Eine Studie des Forschungsinstituts Sotomo kam vor dem Abstimmungssonntag auf noch deutlichere EU-Zustimmungswerte, gemäss dieser Studie würden 59% die Bilateralen annehmen.

Eine besonders umstrittene Frage ist, ob bei einer Abstimmung zu den bilateralen Verträgen ein Ständemehr nötig sein soll, wodurch die Hürden für die Vorlage höher wären. Hier verlaufen die Fronten fast gleich, 43% sind für ein einfaches Volksmehr, während 39% ein Volks- und Ständemehr bevorzugen.