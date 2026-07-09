Heute in der Schweiz

Die Folgen der anhaltenden Hitzewelle in der Schweiz gehen über menschliches Unbehagen hinaus. Landwirtschaft und Wildtiere geraten zunehmend unter Druck, da sich die Dürrebedingungen verschärfen.

Mauro Hermann, Klimatologe bei Meteoschweiz, sagt, dies sei eines der trockensten Frühjahre seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. «Die aktuelle Situation ähnelt stark den aussergewöhnlichen Sommern von 1976, 2003 und 2018», sagt er.

Neben der Hitze wächst die Sorge um die Dürre und ihre Auswirkungen auf Flüsse, Seen, Wälder und die Landwirtschaft. Das trockenste Jahr in der Aufzeichnungsgeschichte der Schweizer Bodenfeuchte war 2022, doch laut Sonia Seneviratne, Klimatologin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH Zürich, sind die Bedingungen bereits «deutlich trockener als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2022». Sollten die aktuellen Wetterverhältnisse anhalten, könnte dieser Sommer noch schlimmer werden.

Fast jeder Kanton hat inzwischen Krisenstäbe oder Fachgruppen eingerichtet, um die Dürre zu überwachen. Selbst Regionen, die normalerweise von längeren Trockenperioden verschont bleiben, führen Einschränkungen ein. In Fahrwangen im Kanton Aargau droht den Einwohnerinnen und Einwohnern eine Geldbusse von bis zu 2000 Franken, falls sie Rasenflächen bewässern, Autos waschen oder Zierbrunnen betreiben.

Die Folgen für die Landwirtschaft und die Wildtiere werden zunehmend ernster. Zwar wachsen Kulturen wie Kartoffeln, Mais und Zuckerrüben noch in den Sommermonaten, doch viele Landwirtinnen und Landwirte befürchten geringere Ernten. Weiden trocknen bereits aus und einige Nutztiere müssen möglicherweise erneut notgeschlachtet werden, wie dies während der Dürre von 2022 der Fall war.

Alois Huber, Vizepräsident des Schweizerischen Bauernverbands und Parlamentarier der Schweizerischen Volkspartei (SVP), sagte in einem Interview mit dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF, dass er möglicherweise einige Tiere zum Schlachter schicken müsse, da auf seinen nach Süden exponierten Hängen kein Futter mehr wachse. Viele Landwirtinnen und Landwirte berichten, dass ihr Vieh bereits damit begonnen hat, die Wintervorräte an Heu aufzufressen.

Auch die Fischbestände geraten zunehmend unter Druck, da sich Flüsse und Seen erwärmen und die Wasserstände sinken. In mehreren Regionen wurde die Fischerei ausgesetzt, während die Behörden Schwimmer bitten, sensible Bereiche zu meiden, um die aquatische Tierwelt nicht zusätzlich zu belasten.

Mit zunehmender Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr. Die Gefahrenstufen 3 und 4 gelten bereits für grosse Teile der Schweiz und in einigen Gebieten des Wallis und Graubündens wurde die höchste Gefahrenstufe 5 ausgerufen.