Heute in der Schweiz

Vor allem in Genf sind rund um den G7-Gipfel hohe Sicherheitskosten angefallen.

Die Frage stand schon vor dem G7-Gipfel im französischen Évian im Raum: Wird sich Frankreich an den Schweizer Sicherheitskosten beteiligen? Nun, drei Wochen nach dem Gipfel steht die Antwort fest: Unser Nachbar will nicht zahlen.

Auf Anfrage von SRF schreibt das EDA, die Verhandlungen über eine Beteiligung Frankreichs an den Kosten seien gescheitert: «Zur Frage der Sicherheitskosten konnten sich die Schweiz und Frankreich nicht auf eine Kostenbeteiligung Frankreichs einigen.»

Wir erinnern uns: Aus zahlreichen Kantonen rückten Polizist:innen für den G7-Gipfel nach Genf aus, 4000 Schweizer Armeeangehörige standen im Einsatz, die Grenzen wurden strenger bewacht. Weil im französischen Grenzgebiet keine Demonstrationen erlaubt waren (die G7-Staatschefs trafen sich in Évian auf der französischen Seite des Genfersees), fand die Grossdemonstration gegen den Gipfel – bei der es zu Ausschreitungen kam – in Genf statt.

Zwar werden laut dem Aussendepartement weiterhin Gespräche mit Frankreich geführt, doch das EDA scheint wenig Hoffnung auf eine Meinungsänderung seitens Frankreichs zu haben. So schreibt das Departement: «Dabei ist jedoch die Aussicht auf eine Beteiligung Frankreichs an den Sicherheitskosten gering».

Der einzige, wenn auch schwache Trost, der der Schweiz bleibt: Bundespräsident Guy Parmelin durfte auf Einladung Frankreichs am Galadinner der G7 teilnehmen.