Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Wenn Chefs sich ihren Rücktritt aussuchen können, tun sie das mit Vorliebe dann, wenn der letzte Sturm bewältigt ist und der Dampfer wieder volle Fahrt aufgenommen hat.

Heute hat mein oberster Chef, SRG-Präsident Jean-Michel Cina, seinen Rücktritt angekündigt.

Cina wird aber auch wissen, dass der nächste Sturm irgendwann kommt. Es ist eine Aufgabe für die nächste Person auf diesem Posten, die nun gesucht wird.

Herzlicher Gruss von der Auslandschweizer-Tagung in Brunnen am Vierwaldstättersee