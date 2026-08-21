Heute in der Schweiz

Die Wahlplakate zur Neutralitätsinitiative sind allgegenwärtig, die Stimmung beeinflussen mögen sie aber bisher nicht.

Die erste Umfrage der SRG zu den Abstimmungen vom 27. September zeigt zwei Tendenzen: Eine Mehrheit der Schweizer:innen würde die Neutralitätsinitiative ablehnen, während die beiden Lager bei der Ernährungsinitiative Kopf an Kopf liegen – und zwar trotz fehlender Unterstützung durch die grossen Parteien.

Das Anliegen, das eine Rückkehr zu einem strengen Neutralitätsverständnis fordert, findet keinen Anklang. 54% der Schweizer:innen geben an, den Vorschlag ablehnen zu wollen, 42% befürworten ihn und 4% sind unentschlossen, wie die Meinungsumfrage zeigt. Unter den Auslandschweizer:innen ist das Kräfteverhältnis nahezu identisch.

«Es handelt sich um eine Debatte über unterschiedliche Vorstellungen von Neutralität», fasst der Politologe Lukas Golder zusammen. Da Initiativen im Laufe der Kampagne tendenziell an Unterstützung verlieren, ist laut gfs.bern eine Ablehnung der Initiative am 27. September das wahrscheinlichste Szenario.

Die Überraschung dieser Umfrage kommt von der Ernährgungsinitiative: Obwohl sie von keiner grossen Parteien unterstützt wird, liegen die Ja- und Nein-Lager Kopf an Kopf. 49% der Wählerschaft sprechen sich gegen die Initiative aus, während 47% sie unterstützen. Die Unentschlossenen machen 4% aus. Die Auslandschweizer:innen zeigen sich aufgeschlossener: 58% von ihnen geben an, mit Ja stimmen zu wollen.

«Nach einem heissen und trockenen Sommer stösst die Idee, die Wasserressourcen zu schonen, auf gewisse Sympathien«, bemerkt Lukas Golder. Seiner Ansicht nach wird die Kampagne die Schwächen der Initiative stärker ins Rampenlicht rücken, und es könnte sich eine Dynamik zugunsten des «Nein» entwickeln.