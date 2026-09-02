Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Nach den tödlichen Schüssen bei einer Rave-Party in Aarau in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der Schock einer Vielzahl von Fragen gewichen. Nach fast drei Tagen des Wartens hat die Kantonspolizei Aargau erste Ergebnisse ihrer Untersuchung bekanntgegeben. Demnach handle es sich weder um einen Terrorakt noch um eine Abrechnung, sondern um einen Mann, der in einem Amokanfall allein gehandelt haben soll.

Diese Informationen liefern zwar gewisse Antworten, erlauben jedoch noch immer nicht zu verstehen, warum junge Menschen, die zu einem Fest zusammengekommen waren, zur Zielscheibe wurden.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre