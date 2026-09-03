Heute in der Schweiz

Die Kantonspolizei Aargau zeigte an der Pressekonferenz baugleiche Waffen, wie der Schütze sie verwendet hatte.

Die Amoktat an der Rave-Party in Aarau hat eine Debatte über Waffen in der Schweiz ausgelöst. Denn: Das Sturmgewehr, das der Täter benutzt hat, ist nach heutigem Recht eine verbotene Waffe.

Die Tatwaffe, eine Kalaschnikow AK-74, hatte der mutmassliche Täter zusammen mit drei weiteren Pistolen vor rund 20 Jahren legal gekauft. Die Regeln waren damals weniger strikt. Seit der Verschärfung des Waffenrechts vor sieben Jahren sind halbautomatische Waffen wie die AK-74 allerdings verboten. Nur Waffensammlerinnen oder Sportschützen mit einer Ausnahmebewilligung und entsprechenden Nachweisen können sie noch kaufen.

Wer die Waffe nach altem Recht gekauft hat, muss diese registrieren. Nun werden von links Stimmen laut, die schärfere Regeln für solche nach altem Recht bewilligte Waffen fordern. SP-Ständerätin Franziska Roth etwa fordert, halbautomatische Waffen ohne Ausnahmen zu verbieten.

Auf bürgerlicher Seite steht man dem kritischer gegenüber. SVP-Ständerat Werner Salzmann sieht keinen Handlungsbedarf beim Waffenrecht. «Im Fall Aarau hätte das Umfeld des mutmasslichen Täters dessen psychische Probleme erkennen und der Polizei melden müssen, dass er Waffen besitze», sagt er.

Unabhängig von der Amoktat in Aarau mit einer Toten und sechs Verletzten will der Bundesrat das Waffenrecht für Menschen, die als potenziell gefährlich gelten, verschärfen. Das hat Justizminister Beat Jan diesen Frühling angekündigt, damals im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt.