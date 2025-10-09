Auto überschlägt sich auf der Autobahn in Baar und landet auf Dach

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A14 bei Baar ZG ist es am Mittwochabend zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen gekommen. Eine Lenkerin wurde dabei leicht verletzt, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag mitteilten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor der Ausfahrt Baar in Richtung Sihlbrugg. Eine 22-jährige Autofahrerin bemerkte zu spät, dass das vor ihr fahrende Fahrzeug abbremste, und prallte ins Heck. Ihr Auto kippte zur Seite, stiess mit einem weiteren Wagen zusammen und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Die Lenkerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Weitere Personen blieben unverletzt.

Der Sachschaden beträgt laut Angaben rund 30’000 Franken. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die A14 zeitweise nur einspurig befahrbar.