Auto erfasst in Widnau SG sehbehinderten Fussgänger mit Blindenhund

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Widnau einen 40-jährigen Fussgänger mit seinem Blindenhund angefahren. Der Fussgänger zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Hund blieb unverletzt.

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(Keystone-SDA) Der sehbehinderte Mann hob seinen weissen Stock und wollte mit seinem Hund die Strasse überqueren, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung schrieb. Dabei wurde er vom Auto eines 55-jährigen Mannes erfasst. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Die Familie des Fussgängers brachte den Blindenhund selbständig zur Kontrolle zu einem Tierarzt. Die Polizei weist darauf hin, dass sehbehinderte und blinde Personen mit hochgehaltenem weissen Stock gemäss der Verkehrsregelnverordnung unbedingten Vortritt haben.