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Auto erfasst und verletzt Velofahrerin in Thalheim an der Thur

Keystone-SDA

Ein 20-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmorgen in Thalheim an der Thur eine Velofahrerin erfasst. Die 50-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 6.35 Uhr auf der Thurtalstrasse, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Der Autolenker war von Andelfingen in Richtung Thalheim an der Thur unterwegs. In einer Rechtskurve stiess er aus noch ungeklärten Gründen mit der Velofahrerin zusammen.

Die Frau stürzte beim Zusammenprall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie nach der medizinischen Erstversorgung ins Spital. Der 20-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei untersucht den genauen Hergang des Vorfalls in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland. Fachleute des Forensischen Instituts Zürich sicherten am Unfallort die Spuren.

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