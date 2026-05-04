Auto kippt nach Selbstunfall in Uffikon LU auf die Seite

Keystone-SDA

In Uffikon ist am Freitagabend ein Auto bei einem Selbstunfall auf die Seite gekippt. Die Lenkerin wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen.

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(Keystone-SDA) Laut Angaben der Luzerner Polizei geriet eine 65-jährige Autofahrerin auf der Dorfstrasse aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab und fuhr in eine Leitplanke. Daraufhin kippte das Auto auf die Seite, wie es am Montag hiess.

Die Feuerwehr Sursee barg die Frau aus dem Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte sie zur Kontrolle in ein Spital. Der Sachschaden betrug laut Mitteilung über 5000 Franken.