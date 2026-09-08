Auto kracht in Bazenheid SG frontal in entgegenkommendes Fahrzeug

Keystone-SDA

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Bei einem Verkehrsunfall auf der Umfahrungsstrasse in Bazenheid hat sich am Dienstagmittag ein 46-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Die Rega flog den Mann ins Spital. Am Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt.

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(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, kam es beim Anschluss Bräägg zu einer Streifkollision zwischen dem Auto einer 58-jährigen Frau und dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 47-Jährigen. In der Folge prallte das Auto des Mannes frontal in das Auto eines 77-Jährigen, der hinter dem Fahrzeug der Frau fuhr.

Die 58-jährige Autofahrerin sowie die beiden Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Die Strasse zwischen dem Anschluss Bräägg und Lütisburg war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Im Einsatz standen Rettungsdienst, Rega, Feuerwehr und Polizei.