Auto kracht in Lärmschutzwand – fünf Verletzte in Diepoldsau SG

Ein 22-jähriger Autolenker ist in der Nacht auf Donnerstag in Diepoldsau SG mit seinem Wagen frontal in einer Lärmschutzwand geprallt. Er erlitt schwere Verletzungen. Auch vier weitere Personen, die sich im Auto befanden, wurden verletzt.

(Keystone-SDA) Der 22-Jährige sei kurz vor 03.00 Uhr auf der Espenstrasse von Au Richtung Diepoldsau unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mit. In einer Rechtskurve sei er mit seinem Auto von der Strasse abgekommen, ins Wiesland geraten und in die Lärmschutzwand geprallt.

Mit im Auto sassen den Angaben zufolge zwei junge Frauen im Alter von 19 Jahren, eine 17-Jährige sowie ein 21-Jähriger. Eine 19-Jährige sowie die 17-jährige Jugendliche mussten nach dem Unfall von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Die Rega flog den Autolenker ins Spital. Die restlichen Verletzten wurden von Ambulanzteams in umliegende Spitäler gebracht.