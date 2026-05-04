Auto landet auf Dach – zwei Verletzte in Albeuve

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat sich am Sonntagnachmittag im freiburgischen Albeuve mit seinem Fahrzeug überschlagen. Dabei verletzten sich er und seine Beifahrerin, wie die Kantonspolizei Freiburg mitgeteilt hat.

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(Keystone-SDA) Der 61-jährige Mann kam auf dem Weg von Montbovon in Richtung Epagny von der Strasse ab und geriet auf eine Böschung. Dabei landete sein Auto auf dem Dach, wie aus einer Mitteilung der Polizei vom Montag hervorging.

Der Mann wurde im Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen. Seine 63-jährige Beifahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Rettungssanität fuhr beide in ein Spital.