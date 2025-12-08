The Swiss voice in the world since 1935
Auto mit Sommerpneus überschlägt sich in San Bernardino GR

Keystone-SDA

Ein mit Sommerpneus bereiftes Auto ist am Sonntagnachmittag auf der winterlichen Fahrbahn in San Bernardino GR von der Strasse abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt. Das Fahrzeug des 35-jährigen Lenkers aus Italien überschlug sich dabei und kam auf dem Dach zum Stillstand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Lenker, seine Mitfahrerin und ein mitgeführter Hund konnten das Auto selbständig verlassen, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Montag mit.

