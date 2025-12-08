Auto mit Sommerpneus überschlägt sich in San Bernardino GR
Ein mit Sommerpneus bereiftes Auto ist am Sonntagnachmittag auf der winterlichen Fahrbahn in San Bernardino GR von der Strasse abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt. Das Fahrzeug des 35-jährigen Lenkers aus Italien überschlug sich dabei und kam auf dem Dach zum Stillstand.
(Keystone-SDA) Der Lenker, seine Mitfahrerin und ein mitgeführter Hund konnten das Auto selbständig verlassen, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Montag mit.