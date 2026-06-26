Auto prallt in Emmen LU in einen Baum und Beifahrerin verletzt sich

Keystone-SDA

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Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend in Emmen von der Strasse abgekommen und in einen Baum geprallt. Dabei verletzte sich die Beifahrerin.

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(Keystone-SDA) Sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.45 Uhr auf der Seetalstrasse in Richtung Emmenbrücke. Der Grund dafür ist bislang nicht geklärt.

Während der Unfallaufnahme war die Seetalstrasse gesperrt und die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 30’000 Franken.