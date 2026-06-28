Auto prallt nahe Laax GR heftig in Reisecar

Keystone-SDA

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Auf der Hauptstrasse zwischen Laax und Ilanz im Kanton Graubünden ist am Samstagnachmittag ein Reisecar mit zwei Autos zusammengeprallt. Mehrere Personen erlitten Verletzungen.

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(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Sonntag um 14.50 Uhr. Ein 69-jähriger Autofahrer, der in Richtung Ilanz unterwegs war, geriet demnach nach der Zufahrt nach Sagogn am Ende einer Linkskurve mit seinem Wagen teilweise auf die Gegenfahrbahn. Dabei sei das Auto heftig in die vordere linke Seite eines entgegenkommenden litauischen Reisecars geprallt.

Durch den Zusammenprall wurde der Car den Angaben zufolge nach rechts gedrängt und drohte, einen ungeschützten Abhang hinabzustürzen. Der Carchauffeur habe gegenlenken müssen und sei dadurch seinerseits auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte der Car mit einem weiteren Auto.

Schliesslich sei der Car in eine Böschung geprallt und zum Stehen gekommen, hiess es. Der Lenker des ersten Unfallautos wurde im Wagen eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Die Rega flog ihn ins Kantonsspital nach Chur.

Seine Beifahrerin wurde nach Polizeiangaben mittelschwer verletzt, der Carchauffeur und der Fahrer des zweiten Personenwagens kamen mit leichten Verletzungen davon. Ambulanzteams brachten die drei in Spitäler. Die Strasse blieb rund viereinhalb Stunden lang vollständig gesperrt.