Autofahrer bei Unfall in Niederwil AG schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 27-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Selbstunfall in Niederwil AG schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert worden. Der Lenker verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte in einen Baum.

(Keystone-SDA) Der Selbstunfall ereignete sich kurz nach 15.00 Uhr auf der Wohlerstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Eine Ambulanz habe den 27-Jährigen in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert. Nach einer Notoperation sei er ausser Lebensgefahr.

Die Unfallursache ist unklar. Im Vordergrund der laufenden Ermittlungen steht gemäss Mitteilung übersetzte Geschwindigkeit. Die Polizei stellte das Auto mit Totalschaden für Abklärungen sicher und nahm dem Mann den Führerausweis vorläufig ab.