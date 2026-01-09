Autofahrer kollidiert in Hüttwilen TG frontal mit einem Postauto

Keystone-SDA

In der Nacht auf Freitag ist ein 22-jähriger Autofahrer zwischen Herdern und Eschenz auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Postauto kollidiert. Der Mann verletzte sich schwer.

(Keystone-SDA) Die Rega flog den Autofahrer ins Spital, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag mitteilte. Zuvor rettete ihn die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug.

Der 52-jährige Postauto-Chauffeur und ein 25-jähriger Passagier verletzten sich leicht bis mittelschwer. Der Rettungsdienst brachte sie ebenfalls ins Spital.