Autofahrer prallt in Kriens LU unter Drogeneinfluss in Kandelaber

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat am Freitagabend in Kriens einen Autolenker festgenommen. Er war unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs, prallte in einen Kandelaber und verliess die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 22-Jährige verfügte zudem über keinen keinen gültigen Führerausweis, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Die Polizei nahm auch seine Beifahrerin fest.

Der Selbstunfall ereignete sich nach 23.15 Uhr auf der Südstrasse. Dabei wurde auch ein parkiertes Auto in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20’000 Franken.

