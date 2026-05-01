Autofahrer stürzt in Weite SG 20 Meter einen Abhang hinab

Keystone-SDA

Ein 82-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag im Dorf Weite in der Gemeinde Wartau SG mit seinem Auto rund 20 Meter einen Abhang hinuntergestürzt, nachdem er von der Strasse abgekommen war. Er wurde eingeklemmt und verletzte sich dabei schwer.

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(Keystone-SDA) Das Fahrzeug überschlug sich mehrere Male und kam 20 Meter unterhalb der Strasse verkehrt herum zum Stehen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitagmorgen mitteilte. Der Mann habe eine Linkskurve verpasst. Warum er von der Strasse abgekommen war, wussten die Behörden vorerst nicht.

Ein Helikopter der «Alpine Air Ambulance» flog den Schwerverletzten in ein Spital. Nebst der St. Galler Polizei kümmerte sich auch die Feuerwehr um die Bergung des Autos.