Autofahrer verursacht Auffahrunfall in Zizers GR

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A13 bei Zizers ist am Freitagabend eine Autofahrerin verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Spital, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 22.30 Uhr auf der Südspur von Landquart in Richtung Chur. Ein 30-Jähriger fuhr in eine Baustelle ein und kollidierte mit dem Heck des Autos der 37-jährigen Frau, wie die Polizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Polizei führte mit dem Mann eine Atemluftprobe durch und entzog ihm den Führerausweis.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

