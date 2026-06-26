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Autofahrerin bei Zusammenstoss mit Bus in Romont verletzt

Eine Autofahrerin ist am Freitagmorgen in Romont FR frontal mit einem Linienbus kollidiert und dabei verletzt worden. Im Bus befanden sich keine Passagiere.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach sieben Uhr morgens, als die 19-jährige Lenkerin von Freiburg Richtung Romont fuhr. Auf der Route des Rayons geriet sie aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte.

Dort stiess die Automobilistin frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Der Busfahrer blieb unverletzt. Die verletzte Autofahrerin wurde ins Spital gebracht. Die Route des Rayons blieb für die Unfallarbeiten rund drei Stunden gesperrt.

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