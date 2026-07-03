Autolenker bei Unfall in Wohlen bei Bern schwer verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Wohlen bei Bern BE ist am Freitagnachmittag ein Autolenker schwer verletzt worden. Er geriet mit seinem Wagen auf der Illiswilstrasse auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung vom Unfall ging gegen 15.30 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese am Freitag mitteilte. Der Autofahrer sei von Wohlen in Richtung Illiswil unterwegs gewesen.

Er wurde laut Mitteilung mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Lenker des Lieferwagens und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Auch sie wurden per Ambulanz ins Spital gebracht.

Die betroffene Strasse blieb für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls auf.