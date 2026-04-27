Autolenker fährt in der Stadt Luzern mit 71 km/h durch 30er-Zone

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat am Freitag in der Stadt Luzern einen Autofahrer gestoppt, der mit 71 km/h durch eine 30er-Zone gefahren war. Der 19-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen.

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(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung der Luzerner Polizei war der Lenker am Inseliquai massiv zu schnell unterwegs. Die Luzerner Polizei führte die Geschwindigkeitskontrolle nach mehreren Meldungen aus der Bevölkerung über massive Tempoüberschreitungen in diesem Gebiet durch, wie sie am Montag mitteilte.

Eine Patrouille hielt den Schweizer nach einer Nachfahrt an und kontrollierte ihn. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen.

Die Polizei stellte den Führerausweis sicher, wie es weiter hiess. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf der Autofahrer kein Motorfahrzeug mehr lenken.

Gegen ihn läuft eine Anzeige wegen qualifiziert grober Geschwindigkeitsüberschreitung im Sinn des Rasertatbestands, wie die Polizei weiter mitteilte.