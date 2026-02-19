Autolenker fährt in Gettnau LU in vorausfahrendes Auto

Keystone-SDA

Bei einer Auffahrkollision auf der Hauptstrasse in Gettnau ist am Mittwochabend ein Autofahrer verletzt worden. Der Mann musste in ein Spital gebracht werden, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Mittwochabend, kurz vor 18.00 Uhr. Aufgrund des stockenden Verkehrs konnte ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen das Heck des vor ihm fahrenden Autos.

Dabei wurde er verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der andere Lenker blieb gemäss Auskunft auf Anfrage unverletzt.