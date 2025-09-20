The Swiss voice in the world since 1935
Autolenker fliegt in Herisau AR auf Hausdach

Keystone-SDA

Ein 31-jähriger Mann hat in Herisau AR die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist auf das Dach eines Hausanbaus geflogen. Zuvor rammte der Autofahrer ein parkiertes Auto, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag um 02.40 Uhr auf der Gossauerstrasse. Durch die Wucht des Zusammenstosses mit dem parkierten Auto wurde dieses in ein weiteres Auto geschoben. Trotz des Unfalls fuhr der Mann weiter, überfuhr ein Trottoir, durchbrach einen Zaun und flog dann auf das Dach eines Hausanbaus, bevor das Auto seitlich im Garten landete.

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde ins Spital gebracht. Die Polizei stellte fest, dass der Mann fahrunfähig war und entzog ihm sofort den Führerausweis.

Am Auto des 31-jährigen und an einem der parkierten Autos der entstand Totalschaden, am zweiten parkierten Auto und am Gebäude ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Auch musste die Feuerwehr Herisau wegen auslaufender Flüssigkeiten intervenieren und sicherte die Unfallstelle ab.

