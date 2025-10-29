Axpo verfolgt Windenergieprojekt in Sennwald SG nicht weiter

Keystone-SDA

Axpo hat die Abklärungen für ein mögliches Windenergieprojekt in Sennwald abgeschlossen. Der Energiekonzern verzichtet gemäss einer Mitteilung auf eine Weiterverfolgung des Projekts.

1 Minute

(Keystone-SDA) In Rüthi sei die Ortsgemeinde Eigentümerin einer Parzelle, die im gleichen Zuge als Standort für zwei Windenergieanlagen geprüft wurde, erklärte Axpo in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Verwaltungsrat der Ortsgemeinde habe nun jedoch entschieden, aus dem Projekt auszusteigen.

«Vor diesem Hintergrund werden die Abklärungen für das Projekt im Raum Rheintal gesamthaft neu beurteilt», hiess es in der Mitteilung weiter. Entscheide über das weitere Vorgehen würden erst noch gefällt.

Im Sommer startete Axpo gemeinsam mit den Ortsgemeinden Rüthi und Sennwald Abklärungen für einen Windpark mit sieben Anlagen.

Im Kanton St. Gallen verfolgt Axpo derzeit drei weitere Projekte zur Erzeugung von Windenergie. In Abklärungen befinden sich die Standorte Flumserberg, Wil sowie Waldkirch/Andwil.