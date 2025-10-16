Bündner Regierung erhöht die Familienzulagen ab 2026

Die Kinder- und Ausbildungszulagen steigen im Kanton Graubünden um je zehn Franken pro Monat und Kind auf 240 beziehungsweise 290 Franken. Eine entsprechende Verordnung wird per 1. Januar 2026 in Kraft treten.

(Keystone-SDA) «Mit der vorliegenden Teilrevision sollen sowohl die Familien als auch die mit der kantonalen Familienausgleichskasse abrechnenden Unternehmen entlastet werden», teilte die Regierung am Donnerstag mit.

Der Beitragssatz sinkt von 1,6 Prozent auf 1,5 Prozent der AHV-pflichtigen Lohnsumme. Das gilt für Arbeitgebende, Selbstständigerwerbende und Angestellte bei Firmen ohne Beitragspflicht. Dadurch könne ein Grossteil der im Kanton Graubünden tätigen Unternehmen entlastet werden, hiess es.