Bahnstrecke nach Lastwagen-Unfall im Chablais wieder offen

Keystone-SDA

Der Unterbruch des Bahnverkehrs auf der Strecke Lausanne-Brig zwischen Bex VD und St-Maurice VS ist in der Nacht auf Donnerstag behoben worden. Ein Unfall mit einem Lastwagen führte am Mittwoch auf der Autobahn A9 und der Bahnstrecke zu Einschränkungen.

(Keystone-SDA) Der steile Strassenabschnitt der A9 in Richtung Lausanne sei zudem wieder für den Verkehr freigegeben, teilte der Kanton Waadt über den Warndienst Alertswiss mit.

Die Rhone-Fahrbahn der A9 in Richtung Wallis zwischen Bex und St-Maurice bleibe bis auf Weiteres gesperrt. Es sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Der Chauffeur des Lastwagens war bei dem Unfall am Mittwoch kurz vor Mittag leicht verletzt worden. Das teilte die Waadtländer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Weitere Fahrzeuge waren demnach nicht involviert.