Bald wieder Tempo 80 in Baselbieter Eggfluetunnel der A18

Keystone-SDA

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Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Baselbieter Eggfluetunnel der A18 wird voraussichtlich am Montag von 60 auf 80 Kilometer pro Stunde angehoben. Im Tunnel wurden zusätzliche Sicherheitsmassnahmen installiert, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Arbeiten sollen am Freitag abgeschlossen sein und am Wochenende sollen die Sicherheitsvorkehrungen getestet werden, wie es hiess. Während drei Wochen seien Mini-Baken zwischen den im Gegenverkehr geführten Spuren und Anpralldämpfer in den Tunnelnischen montiert worden. Damit solle die Verkehrssicherheit steigen.

Das Astra hatte die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Eggfluetunnel per 13. April von 80 auf 60 Kilometer pro Stunde herabgesetzt, bis die jetzige Sanierung beendet ist. Im Tunnel ereignen sich seit Jahren regelmässig Unfälle mit schweren oder gar tödlichen Folgen, wie es damals hiess. Zuvor durchgeführte Massnahmen hätten die Sicherheit nicht nachhaltig verbessert.

Gegen die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit hatte sich Widerstand geregt. So war am im Juni eine Petition mit über 8000 Unterschriften bei der Landeskanzlei eingereicht worden, die eine Rückkehr zu Tempo 80 im Eggfluetunnel forderte.