Barbara Horlacher als grüne Stadtpräsidentin von Brugg AG bestätigt

Keystone-SDA

Die bisherige Stadtpräsidentin von Brugg AG, Barbara Horlacher (Grüne), ist am Sonntag im Amt bestätigt worden. Horlacher gehört seit acht Jahren der Exekutive an. Die Wahl des Einwohnerrats gewannen die SVP und Mitte. Die Grünen und Grünliberalen verloren.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Horlacher hielt bei der Wahl für das Stadtpräsidium 2046 Stimmen und übersprang das absolute Mehr von 1622 Stimmen im ersten Anlauf, wie die Stadtkanzlei Brugg mitteilte. Zum Vizepräsident wurde neu Michel Indrizzi (FDP) mit 1751 Stimmen gewählt, dies bei einem absoluten Mehr von 1516 Stimmen.

Bei der Wahl des fünf Mitglieder zählenden Stadtrats betrug die Beteiligung 44,5 Prozent. Die Wählerinnen und Wähler bestätigten die Bisherigen Roger Brogli (parteilos) mit 1941 Stimmen sowie Yvonne Buchwalder (FDP) mit 2521 Stimmen.

Neu in den Stadtrat gewählt wurden Alexandra Dahinden (SP) mit 1760 Stimmen und Indrizzi mit 2390 Stimmen. Bei der Stadtratswahl erhielt Horlacher 2256 Stimmen. Das absolute Mehr bei der Stadtratswahl betrug 1598 Stimmen.

SVP legt im Parlament zu

Die Neuwahl des Einwohnerrats gewannen die SVP und Mitte. Die SVP gewann zwei Sitze hinzu, die Mitte eroberte einen zusätzlichen Sitz. Die Gewinne gehen auf Kosten der Grünen, die zwei Sitze verloren. Die Grünliberalen mussten einen Sitz abgeben.

Der 50 Mitglieder zählende Einwohnerrat setzt sich in den kommenden vier Jahren wie folgt zusammen: FDP 12 (-), SP 10 (-), SVP 11 (+2), Grüne 5 (-2), Mitte 6 (+1), Grünliberale 3 (-1) und EVP 3 (-).