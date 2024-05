Baschi, Joya Marleen und EAZ gewinnen Swiss Music Awards

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Preisverleihung der 17. Swiss Music Awards (SMA) hat am Mittwochabend im Hallenstadion in Zürich stattgefunden. Der Baselbieter Baschi und die St. Gallerin Joya Marleen haben in der Best-Act-Kategorie gewonnen, EAZ für Best Hit.

Vier Mal schon war Popsänger Baschi nominiert, doch er ging immer leer aus. Nun durfte der Baselbieter als Best Male Act seinen ersten Stein mit nach Hause nehmen. Er stach Mundartrocker Gölä und Rapper EAZ aus.

Joya Marleen gewann den Preis als Best Female Act. Es ist ihre vierte Auszeichnung, 2022 gewann sie gleich drei mal. Die St. Gallerin setzte sich gegen die Schlagersängerin Beatrice Egli und die Aargauer Rockröhre Seraina Telli durch.

Die Rockband Züri West konnte den Preis für Best Group entgegen nehmen, der Preis für Best Live Act ging an Patent Ochsner.

Der Zürcher Rapper EAZ gewann den Stein für Best Hit mit “Juicy”.