Basel-Stadt investiert 7 Millionen in die Pflegeausbildung

Keystone-SDA

Die Basler Ausbildungsoffensive im Pflegebereich trägt erste Früchte: Seit Sommer 2024 sind fast 7 Millionen Franken in den Nachwuchs geflossen. Die Zahl der Studierenden am Campus Gesundheit steigt.

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(Keystone-SDA) Bisher seien 1,7 Millionen Franken als Ausbildungsbeiträge an 81 Studierende ausbezahlt worden, teilte das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt am Dienstag im Rahmen des Tags der Pflege mit. Weitere 5,3 Millionen Franken erhielten 53 Gesundheitseinrichtungen zur Förderung der praktischen Ausbildung. Das entspricht über 600 FaGe-Lernenden und rund 12’150 Ausbildungswochen für Pflegefachpersonen HF/FH, wie es weiter heisst.

Die Massnahmen zeigen gemäss Communiqué eine erste Wirkung. So hätten im ersten Jahr der Offensive im 2025 die Zahl der Lernenden und Studierenden am Campus Gesundheit im Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Prozent zugenommen.

Die Ausbildungsoffensive ist die erste Etappe bei der Umsetzung der eidgenössischen Pflegeinitiative, die im November 2021 vom Stimmvolk angenommen wurde. Diese verlangt unter anderem, dass Bund und Kantone garantieren, dass genügend diplomierte Pflegefachpersonen zur Verfügung stehen. Die Ausbildungsoffensive wird von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft gemeinsam umgesetzt.