Basel-Stadt mit weniger Arbeitslosen im April

Keystone-SDA

Im Kanton Basel-Stadt hat die Arbeitslosenquote im April im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent abgenommen. In Baselland blieb sie unverändert bei 3,1 Prozent.

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(Keystone-SDA) Die Arbeitslosenquote in der Schweiz sank im April um 0,1 Prozentpunkte und lag bei 3,0 Prozent, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht.

Im Kanton Basel-Stadt waren 4700 Personen als arbeitslos gemeldet. Das sind 139 weniger als im Februar. Das Baselbiet verzeichnete im April 4593 Arbeitslose, 40 weniger als im Vormonat.

Im Stadtkanton befanden sich 7232 Menschen auf Stellensuche (-124) und im Baselbiet suchten 7177 Personen eine Stelle (+80). Basel-Stadt verzeichnete zudem 1859 offene Stellen (-167), in Baselland waren es 1471 (-230).