The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Basel-Stadt mit weniger Arbeitslosen im April

Keystone-SDA

Im Kanton Basel-Stadt hat die Arbeitslosenquote im April im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent abgenommen. In Baselland blieb sie unverändert bei 3,1 Prozent.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Arbeitslosenquote in der Schweiz sank im April um 0,1 Prozentpunkte und lag bei 3,0 Prozent, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht.

Im Kanton Basel-Stadt waren 4700 Personen als arbeitslos gemeldet. Das sind 139 weniger als im Februar. Das Baselbiet verzeichnete im April 4593 Arbeitslose, 40 weniger als im Vormonat.

Im Stadtkanton befanden sich 7232 Menschen auf Stellensuche (-124) und im Baselbiet suchten 7177 Personen eine Stelle (+80). Basel-Stadt verzeichnete zudem 1859 offene Stellen (-167), in Baselland waren es 1471 (-230).

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft