The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Basel-Stadt schafft Lernprogramm gegen sexualisierte Gewalt

Keystone-SDA

Der Kanton Basel-Stadt kann neu Personen, die wegen Delikten gegen die sexuelle Integrität auffällig geworden sind, zu einem Lernprogramm verpflichten. Dieses nimmt am 1. Oktober 2025 den Betrieb auf, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das von der Gewaltberatung der Bewährungsdienste neu entwickelte Lernprogramm kann angeordnet, aber auch freiwillig besucht werden. Es setzt auf Sensibilisierung, Reflexion und Verhaltensänderung. Wer daran teilnimmt, soll lernen, Verantwortung zu übernehmen, Risikosituationen zu erkennen und «deliktfreie Handlungsstrategien» zu erkennen, wie es im Communiqué heisst.

Die Revision des Sexualstrafrechts per Juli 2024 schuf die Voraussetzung für solche Lernprogramme, um Rückfälle zu verhindern und Betroffene zu schützen. Auch andere Kantone wie Basel-Landschaft und Zürich haben solche Programme eingeführt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft