The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Baselbieter Initiative für günstigeres U-Abo ist zustande gekommen

Keystone-SDA

Die Volksinitiative "für ein bezahlbares U-Abo für Kinder und Jugendliche im Kanton Basel-Landschaft" ist zustande gekommen. Die fünf Jungparteien hinter diesem Volksbegehren haben 1827 gültige Unterschriften eingereicht, wie es im Amtsblatt vom Montag heisst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die formulierte Gesetzesinitiative verlangt, dass Baselbieter Kinder und Jugendliche nicht mehr bezahlen müssen als ihre Altersgenossen in Basel-Stadt. Seit April 2024 bezahlen Fahrgäste unter 25 Jahren im Stadtkanton 365 Franken pro Jahr, während es im Baselbiet 542 Franken kostet.

Für diese Initiative spannten die Juso, das Junge Grüne Bündnis, die Jungen Grünliberalen, die Junge EVP sowie die Junge Mitte zusammen. Sie lancierten letztes Jahr dieses Volksbegehren, nachdem der Landrat einen entsprechenden Vorstoss zur Angleichung der Abokosten abgelehnt hatte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft