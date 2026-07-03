Baselbieter Polizei beschlagnahmt Auto von mutmasslichem Raser

Keystone-SDA

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Die Baselbieter Polizei hat am Donnerstag das Auto eines 24-jährigen Ungarn beschlagnahmt und ihm die Fahrerlaubnis für die Schweiz entzogen. Er war mit 153 Kilometern pro Stunde in einem Tempo-80-Bereich gemessen worden.

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(Keystone-SDA) Der Mann war bereits am Mittwoch um 15.50 Uhr auf der A22 in Liestal gemessen worden, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte. Am Folgetag hätten die Beamten den in Frankreich wohnhaften ungarischen Staatsangehörigen anhalten können.

Er lag selbst nach Abzug der gesetzlichen Toleranz noch 68 Kilometer pro Stunde über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von deren 80, wie es heisst. Es handle sich um einen Raserstraftatbestand – die Staatsanwaltschaft habe ein Verfahren eröffnet.