Baselbieter Polizei erwischt zwei mutmassliche Posträuber

Keystone-SDA

Die Baselbieter Polizei Basel-Landschaft hat zwei mutmassliche Posträuber festgenommen. Sie werden verdächtigt, im März 2026 zwei Postfilialen in Reinach und Münchenstein überfallen zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Es handelt sich zwei Schweizer im Alter von 28 und 29 Jahren, die in der Region wohnhaft sind. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die beiden ein Strafverfahren eröffnet und beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt, wie es im Communiqué heisst.

Am 6. März bedrohte ein Mann die Angestellten der Postfiliale in Reinach und erbeutete Bargeld. Verletzt wurde niemand. Am 11. März schlug ein Posträuber in Münchenstein zu. Er bedrohte die Angestellten am Schalter mit einer Faustfeuerwaffe. Auch er flüchtete mit Bargeld; verletzt wurde gemäss Polizeiangaben niemand.

Die beiden festgenommenen Männer stehen im Verdacht, für beide Überfälle verantwortlich zu sein. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei keine weiteren Angaben.