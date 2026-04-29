Basler Energieversorgerin IWB mit Gewinn von 149 Millionen im 2025

Keystone-SDA

Die Industriellen Werke Basel (IWB) haben das Jahr 2025 mit einem Gewinn von 149 Millionen Franken abgeschlossen. Er blieb dabei gleich hoch wie im Vorjahr, obwohl der Umsatz um neun Prozent zurückging, wie die Energieversorgerin am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) In absoluten Zahlen sank der Umsatz von rund 1,164 Milliarden im 2024 um 102 Millionen auf rund 1,062 Milliarden Franken im vergangenen Jahr, wie dem Communiqué zu entnehmen ist. Im gleichen Zeitraum seien die Investitionen von 212 Millionen auf 226 Millionen Franken gestiegen.

Die IWB haben nach eigenen Angaben mit 928 Gigawattstunden acht Prozent mehr Fernwärme verkauft. Trotz der kälteren Witterung sei der Gasabsatz um fünf Prozent auf 1618 Gigawattstunden gesunken. Der Stromabsatz sei gleichzeitig wegen Kundenverlusten um 14 Prozent auf 1067 Gigawattstunden zurückgegangen, während der Absatz von Trinkwasser um 2,5 Prozent auf 17,7 Millionen Kubikmeter gestiegen sei.

Die IWB sehen sich auf Kurs, das Fernwärmenetz bis 2037 auf die angestrebten 180 Kilometer auszubauen. Im 2025 sei es um 3,8 auf 135 Kilometer gewachsen. Mit einer neu in Betrieb genommenen Holzpelletanlage beim Bahnhof SBB sollen künftig jährlich 23’000 Tonnen CO2 eingespart werden.

Bei Stromunterbrüchen wurde ein positiver Rekord aufgestellt, wie es heisst. Diese hätten im Schnitt pro Kunde 67 Sekunden gedauert. Der Schweizer Schnitt liege bei 20 Minuten.