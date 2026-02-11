Basler Finanzdepartement zieht voraussichtlich 2028 um

Keystone-SDA

Das Finanzdepartement Basel-Stadt zieht voraussichtlich ab Herbst 2028 vom Fischmarkt 10 an die Viaduktstrasse 33. Der bisherige Hauptstandort muss saniert und soll danach anderweitig vom Kanton genutzt werden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

(Keystone-SDA) Auch Mitarbeitende weiterer Standorte des Finanzdepartements (FD) werden in die Liegenschaft «Via» an der Viaduktstrasse ziehen, wie es weiter heisst. Damit sollen alle rund 750 Mitarbeitenden des Departements unter einem Dach vereint werden. Bisher seien sie auf neun Standorte verteilt gewesen.

Im «Via» ist ein zeitgemässer und kundenfreundlicher Empfangs- und Schalterbereich geplant, wie das FD weiter mitteilte. Der Mietvertrag mit der Eigentümerin, der Rimmobas Anlagestiftung, sei bereits unterzeichnet. Das Gebäude wurde früher von der UBS Ausbildungszentrum genutzt.

Neben der Liegenschaft am Fischmarkt soll auch jene an der Spiegelgasse 2 und 4 weiterhin von der Verwaltung genutzt werden. Die anderen bisherigen Standorte könnten somit «voraussichtlich zu einem Grossteil» gekündigt werden, heisst es weiter.