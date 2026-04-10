Basler Grenzacherstrasse wird ab Montag erneuert

Keystone-SDA

Die Arbeiten zur Erneuerung der Grenzacherstrasse in Basel beginnen am Montag. An der Kreuzung mit der Rankstrasse soll ein neuer einspuriger Kreisel entstehen, wie das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD) am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das BVD will mit der Umgestaltung die Verkehrssicherheit erhöhen, wie es schreibt. Zusätzlich zum Kreisel schaffe es neue Fussgängerverbindungen und durchgehende Velostreifen. Auch würden elf zusätzliche Bäume gepflanzt.

Pro Fahrtrichtung wird eine Spur abgebaut, wie aus dem Communiqué hervorgeht. Zudem werde nach der Erneuerung stufenloses Ein- und Aussteigen an der Bushaltestelle Rankstrasse möglich sein. 600 Quadratmeter Asphalt würden entsiegelt und fünf Parkplätze abgebaut.

Die Arbeiten betreffen den Abschnitt zwischen Schwarzwaldbrücke und Rankhof, wie es heisst, und sollen in Etappen bis 2028 abgeschlossen sein. Gleichzeitig sanierten die Industriellen Werke Basel (IWB) Leitungen in dem Bereich und bauten das Fernwärmenetz aus.

Die Strasse bleibe bis auf kurze Sperrungen in beide Richtungen befahrbar. Bei hohem Verkehrsaufkommen müsse aber mit längeren Fahrzeiten gerechnet werden – das betreffe auch die Buslinien 31 und 38.