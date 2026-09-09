Basler Polizei warnt vor Trickdieben mit Umarmungs-Masche

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Basel-Stadt warnt vor Trickdieben, die gezielt älteren Menschen Halsketten entwenden. Die Täter suchen unter Vorwänden die körperliche Nähe zu ihren Opfern, um den Schmuck unbemerkt zu stehlen.

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(Keystone-SDA) Die Täter sprächen ihre Opfer auf offener Strasse an, teilweise auch aus einem Fahrzeug heraus, teilte die Kantonspolizei Basel-Stadt am Mittwoch mit. Sie lenkten die Personen mit Fragen ab, etwa nach dem Weg zum Spital oder mit dem Hinweis auf ein angebliches Insekt.

Die Diebe gäben sich dabei besonders freundlich und versuchten, die angesprochenen Personen zu umarmen, heisst es weiter. Während dieses kurzen Körperkontakts entwendeten sie den Schmuck, oft ohne dass die Betroffenen dies sofort bemerkten.

Die Polizei ruft zu Wachsamkeit und einem gesunden Misstrauen auf. Man solle Distanz zu unbekannten Personen wahren und bei aufdringlicher Hilfsbereitschaft oder unerwünschtem Körperkontakt vorsichtig sein, heisst es weiter.