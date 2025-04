Basler Stadtmarkt mit neuem Konzept und kürzeren Öffnungszeiten

Keystone-SDA

Der Basler Stadtmarkt auf dem Marktplatz startet am Samstag mit einem neuen Konzept in die Marktsaison 2025. Neu gibt es einen Verpflegungsbereich mit Sitzplätzen und einem festen Food-Corner, wie das Präsidialdepartement am Freitag mitteilte. Der Markt ist neu teilweise kürzer geöffnet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zudem ist auf dem Marktplatz neu eine Pop-up-Zone zu finden, wo Anbieterinnen und Anbieter ihre Waren tageweise präsentieren können. Dadurch entstehe eine ständig wechselnde Vielfalt, heisst es. Zwei neue Durchgänge würden darüber hinaus den Rundgang über den Markt erleichtern.

Insgesamt über 40 Markthändlerinnen und -händler sind gemäss Mitteilung neu am Stadtmarkt anwesend. Vor einem Jahr waren es noch 34 gewesen. Neu dabei ist unter anderem der Birsmattehof aus Therwil und die stadtbekannte Pasticceria «Da Graziella».

Eine Anpassung gibt es auch bei den Öffnungszeiten. Künftig ist der grösste Frischwarenmarkt der Stadt von Dienstag bis Freitag jeweils von 08.00 bis 14.00 Uhr geöffnet, am Samstag bis 16.00 Uhr. Der Schlemmer-Markt am Montag ist von 08.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. Bisher öffnete der Stadtmarkt bereits um 07.00 Uhr, am Freitag und Samstag war er bis 18.00 Uhr geöffnet.