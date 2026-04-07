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Bauarbeiten am Basler Marktplatz beginnen am Montag

Keystone-SDA

Die Erneuerung der Haltestelle Marktplatz in Basel sowie parallele Gleis- und Leistungsarbeiten beginnen am kommenden Montag, 13. April. Dies hat das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Dienstag in einer Medienmitteilung angekündigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Die Haltestelle wird für stufenloses Ein- und Aussteigen umgebaut, wie es heisst. Gleichzeitig würden die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) die Gleise in dem Bereich sanieren und die Industriellen Werke Basel (IWB) Leitungen erneuern. Ebenso verstärke das BVD die Überdeckung des Birsig-Kanals, der sich unter der Haltestelle befindet.

Vom 29. Juni bis zum 17. September werden wegen der Bauarbeiten keine Trams zwischen Barfüsserplatz und Schifflände verkehren, wie das BVD schreibt. Es komme in der Zeit zu zahlreichen Umleitungen: Die Tramlinien 6, 8, 11, 14, 15, 16 und 17 verkehren üblicherweise auf der betroffenen Strecke.

Marktstände müssen enger zusammenrücken

Während dieser Gleisarbeiten finde der Stadtmarkt auf einer kleineren Fläche statt, heisst es weiter. Gemäss Medienmitteilung des Präsidialdepartements vom Dienstag sollen der Stadtmarkt und der Schlemmermarkt an rund 300 Tagen offen sein. Die Stände müssten jedoch zeitweise enger zusammenrücken.

Laut dem BVD seien die Bauarbeiten auf das Eidgenössische Jodlerfest sowie auf private Bauvorhaben abgestimmt.

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