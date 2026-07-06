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Bauarbeiten auf Berner Schulareal Wankdorf beginnen

Keystone-SDA

Auf dem Areal der Stadtberner Volksschule Wankdorf beginnen diese Woche die Vorbereitungen für umfassende Bauarbeiten. Neben einer Teilsanierung des Gebäudes an der Morgartenstrasse 2a werden bis Ende Dezember 2026 auch die Kanalisation erneuert und ein neuer Rollpark gebaut.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für die Massnahmen hat der Stadtrat im März einen Baukredit von rund 6,8 Millionen Franken bewilligt. Die Arbeiten starten diese Woche mit der Einrichtung der Baustelle, wie die Präsidialdirektion mitteilte.

Das betroffene Gebäude beherbergt eine Ganztages-Basisstufe, Schulleitungsbüros sowie Räumlichkeiten des Amts für Umweltschutz. Die Sanierung umfasst das Dach, die Gebäudehülle und Innenräume. Zudem werden drei Photovoltaikanlagen installiert.

Weiter werden die Fassaden des Schulhauses und der Turnhalle aufgefrischt. Auf den Parkplätzen im Süden entsteht ein Rollpark für Schulkinder und das Quartier, der Ende Oktober eröffnet wird.

Während der Bauarbeiten wird die Ganztages-Basisstufe Chamäleon in das Schulhaus Breitfeld verlegt, zudem kommt es zu lokalen Parkplatz- und Trottoirsperrungen sowie temporären Strassenblockaden wegen Kranarbeiten. Die Wege auf dem Schulareal selbst bleiben zugänglich, und auch die Pausen-, Spiel- und Sportplätze können weiterhin genutzt werden.

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