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Bauarbeiter stirbt bei Arbeitsunfall in Regensdorf

Keystone-SDA

Ein 59-jähriger Bauarbeiter ist am Dienstagmorgen auf einer Baustelle in Regensdorf bei Ausschalungsarbeiten ums Leben gekommen. Der Mann wurde von einem umkippenden Metallträger getroffen und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 8 Uhr. Die Kantonspolizei klärt den genauen Unfallhergang in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ab, wie sie mitteilte.

Die Arbeitskollegen sowie die Angehörigen des Verstorbenen wurden durch die Notfallseelsorge des Kantons Zürich und das Care-Team der Kantonspolizei betreut.

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