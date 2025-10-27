Bauernhaus in Reutigen in Vollbrand

Keystone-SDA

In der Gemeinde Reutigen bei Thun ist am Montagmorgen ein Bauernhaus in Vollbrand gestanden. Der Warndienst Alertswiss meldete eine starke Rauchentwicklung.

1 Minute

(Keystone-SDA) Alertswiss forderte die Bevölkerung kurz nach 7 Uhr auf, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Das Gebiet solle zudem weiträumig umfahren werden.

Ein Sprecher der Kantonspolizei Bern bestätigte die Meldung gegenüber Keystone-SDA. Beim brennenden Gebäude handle es sich um ein Bauernhaus.